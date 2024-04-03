(Петрова) Евдокия Филиппова 29.07.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Петрова) Евдокия Филиппова

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

29.07.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1830

Отец: Петров Филипп Сидоров

Мать: Петрова Татьяна

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
29.07.1830
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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