(Петрова) Евдокия Филиппова
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения29.07.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1830
Отец: Петров Филипп Сидоров
Мать: Петрова Татьяна
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
29.07.1830
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно