Петров(Журавлев) Сидор Никифоров 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетров(Журавлев) Сидор Никифоров

Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Петров Никифор Нефедов

Мать: Петрова Мавра Федорова

Бракосочетание
08.12.1772

Жена: Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова

Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Петрова) Прасковья Сидорова

Мать ребёнка: Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
10.11.1791

Сын: Петров Филипп Сидоров

Мать ребёнка: Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова

Сидор упоминается как Журавлев
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Семенова(Петрова) (Петрова) Матрона Сидорова

Мать ребёнка: Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.