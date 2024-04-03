Петров(Журавлев) Сидор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Петров Никифор Нефедов
Мать: Петрова Мавра Федорова
Бракосочетание
08.12.1772
Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Петрова) Прасковья Сидорова
Мать ребёнка: Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
10.11.1791
Мать ребёнка: Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова
Сидор упоминается как Журавлев
Рождение ребёнка
1792
Смерть
Неизвестно