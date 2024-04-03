Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Петров(Журавлев) Никифор Иванович

Мать: Петрова Ирина Едина

Бракосочетание
08.12.1772

Муж: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Петрова) Прасковья Сидорова

Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Рождение ребёнка
10.11.1791

Сын: Петров Филипп Сидоров

Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Сидор упоминается как Журавлев
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Семенова(Петрова) (Петрова) Матрона Сидорова

Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Смерть
Неизвестно

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