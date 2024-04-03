Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
08.12.1772
Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Петрова) Прасковья Сидорова
Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров
Рождение ребёнка
10.11.1791
Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров
Сидор упоминается как Журавлев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Семенова(Петрова) (Петрова) Матрона Сидорова
Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров
Смерть
Неизвестно