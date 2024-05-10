Петров Никифор Нефедов 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Никифор Нефедов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Нефед Тимофеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1757

Сын: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Мать ребёнка: Петрова Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Петрова) Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Петрова Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петров Семен Никифоров

Мать ребёнка: Петрова Мавра Федорова

Смерть
Неизвестно

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