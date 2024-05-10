Петров Никифор Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Нефед Тимофеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1757
Сын: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров
Мать ребёнка: Петрова Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Петрова) Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Петрова Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Петрова Мавра Федорова
Смерть
Неизвестно