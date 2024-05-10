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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Петров(Журавлев) Илья Нефедов

Отец ребёнка: Нефед Тимофеев

Рождение ребёнка
1734

Сын: Петров Никифор Нефедов

Отец ребёнка: Нефед Тимофеев

Рождение ребёнка
1736

Сын: Петров Андрей Нефедов

Отец ребёнка: Нефед Тимофеев

Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Петрова) Марфа Нефедова

Отец ребёнка: Нефед Тимофеев

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