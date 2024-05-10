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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Петров(Журавлев) Илья Нефедов
Отец ребёнка: Нефед Тимофеев
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Нефед Тимофеев
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Нефед Тимофеев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Петрова) Марфа Нефедова
Отец ребёнка: Нефед Тимофеев