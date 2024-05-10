Петров(Журавлев) Илья Нефедов 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетров(Журавлев) Илья Нефедов

Петров(Журавлев) Илья Нефедов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

03.05.1794

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Нефед Тимофеев

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина

Рождение ребёнка
1745

Сын: Петров(Журавлев) Матвей Ильин

Мать ребёнка: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Петрова) Матрона Ильина

Мать ребёнка: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Петрова) Мария Ильина

Мать ребёнка: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина

Смерть
03.05.1794

Мы используем куки для улучшения работы сайта.