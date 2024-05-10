Петров(Журавлев) Илья Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти03.05.1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Нефед Тимофеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Петров(Журавлев) Матвей Ильин
Мать ребёнка: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Петрова) Матрона Ильина
Мать ребёнка: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Петрова) Мария Ильина
Мать ребёнка: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина
Смерть
03.05.1794