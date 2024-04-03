Петров(Журавлев) Матвей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
25.07.1766
Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Иван пркофьев и Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Петрова) Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Петрова) Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна
Смерть
1785