Петров(Журавлев) Матвей Ильин 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров(Журавлев) Матвей Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Петров(Журавлев) Илья Нефедов

Мать: Петрова Евфимия (Афимья) Никитина

Бракосочетание
25.07.1766

Жена: Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна

Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Иван пркофьев и Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Петрова) Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Петрова) Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна

Смерть
1785

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