Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
25.07.1766
Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Иван пркофьев и Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Петрова) Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Петрова) Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Матвей Ильин
Смерть
Неизвестно