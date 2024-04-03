Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова(Борышева?) (Борышева?) Фекла Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Борышев Сидор Филатович Староста Села Лычное

Мать: Борышева(Дрозжина) (Дрозжина) Аксинья Наумовна

Бракосочетание
25.07.1766

Муж: Петров(Журавлев) Матвей Ильин

Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Иван пркофьев и Василий Ермолаев
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Петрова) Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Матвей Ильин

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Петрова) Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Петров(Журавлев) Матвей Ильин

Смерть
Неизвестно

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