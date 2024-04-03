Петрова Мавра Федорова 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Мавра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1Й Муж Михаил

Рождение ребёнка
1751

Сын: Петров Пасынок Семен Михайлов

Отец ребёнка: 1Й Муж Михаил

Рождение ребёнка
1757

Сын: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Отец ребёнка: Петров Никифор Нефедов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Петрова) Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Петров Никифор Нефедов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петров Семен Никифоров

Отец ребёнка: Петров Никифор Нефедов

Смерть
1776

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