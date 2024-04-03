Петрова Мавра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1Й Муж Михаил
Рождение ребёнка
1751
Сын: Петров Пасынок Семен Михайлов
Отец ребёнка: 1Й Муж Михаил
Рождение ребёнка
1757
Сын: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров
Отец ребёнка: Петров Никифор Нефедов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Петрова) Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Петров Никифор Нефедов
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Петров Никифор Нефедов
Смерть
1776