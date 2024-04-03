Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова
Место рождениясельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти15.08.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Петров Филипп Сидоров
Мать: Петрова Татьяна
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
08.?.1836
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Скороходов Карп Федоров
Смерть
15.08.1871