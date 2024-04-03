Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова

Место рождения

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

15.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Петров Филипп Сидоров

Мать: Петрова Татьяна

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
08.?.1836

Муж: Скороходов Карп Федоров

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Скороходов Егор Карпов

Отец ребёнка: Скороходов Карп Федоров

Смерть
15.08.1871

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