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Скороходов Карп Федоров

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.10.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1815

Отец: Скороходов Федор Трофимов

Мать: Скороходова Аксинья Савельева

Упоминается в метрической книге Никольской церкви с. Лычного ГАРО Ф.627 оп.248 д.34 л.605 об зап.47
Крещение
01.10.1815
Восприемники: госп. Змеева крестьяне Степан Максимов и Агафья Трофимова
Бракосочетание
08.?.1836

Жена: Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Скороходов Егор Карпов

Мать ребёнка: Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова

Смерть
Неизвестно

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