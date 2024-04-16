Скороходов Карп Федоров
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.10.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1815
Упоминается в метрической книге Никольской церкви с. Лычного ГАРО Ф.627 оп.248 д.34 л.605 об зап.47
Крещение
01.10.1815
Восприемники: госп. Змеева крестьяне Степан Максимов и Агафья Трофимова
Бракосочетание
08.?.1836
Рождение ребёнка
Около 1858
Смерть
Неизвестно