Скороходова Аксинья Савельева 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Аксинья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

10.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Скороходова) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Скороходов Рекрут Селиверст Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Скороходов Трифон Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1815

Сын: Скороходов Карп Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Упоминается в метрической книге Никольской церкви с. Лычного ГАРО Ф.627 оп.248 д.34 л.605 об зап.47
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Скороходов Тит Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов

Смерть
10.11.1855
Причина смерти: от старости

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