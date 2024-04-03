Скороходова Аксинья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти10.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Скороходова) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Скороходов Рекрут Селиверст Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Скороходов Трифон Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1815
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Упоминается в метрической книге Никольской церкви с. Лычного ГАРО Ф.627 оп.248 д.34 л.605 об зап.47
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимов
Смерть
10.11.1855
Причина смерти: от старости