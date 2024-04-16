Скороходов Трифон Федоров
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
22.02.1832
Дочь: (Скороходова) Евдокия Трифоновна
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
20.09.1835
Рождение ребёнка
08.04.1843
Дочь: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Скороходов Герасим Трифонов
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна
Смерть
Неизвестно