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Скороходов Трифон Федоров

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Скороходов Федор Трофимов

Мать: Скороходова Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
22.02.1832

Дочь: (Скороходова) Евдокия Трифоновна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Рождение ребёнка
20.09.1835

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Рождение ребёнка
08.04.1843

Дочь: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Скороходов Герасим Трифонов

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Смерть
Неизвестно

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