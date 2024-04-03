Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна 20.09.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1835

Дата смерти

24.10.1855

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1835

Отец: Скороходов Трифон Федоров

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Илларион Сергеев

Крещение
22.09.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
22.?.1851

Муж: Фирсов Илларион Сергеев

Христорождественская церковь села Старокленское
упоминается как крестьянка деревни Катино
Рождение ребёнка
24.10.1852

Сын: Фирсов Степан Илларионович

Отец ребёнка: Фирсов Илларион Сергеев

д.Катино
Илларион и Фекла упоминаются как дворовые помещицы Янович д.Катино
Рождение ребёнка
20.04.1854

Дочь: (Фирсова) Близнец Федосья Илларионовна

Отец ребёнка: Фирсов Илларион Сергеев

Рождение ребёнка
20.04.1854

Дочь: (Фирсова) Близнец Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Фирсов Илларион Сергеев

Смерть
24.10.1855
Причина смерти: от холеры

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