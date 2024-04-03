Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1835
Дата смерти24.10.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.09.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
22.?.1851
Христорождественская церковь села Старокленское
упоминается как крестьянка деревни Катино
Рождение ребёнка
24.10.1852
Сын: Фирсов Степан Илларионович
Отец ребёнка: Фирсов Илларион Сергеев
д.Катино
Илларион и Фекла упоминаются как дворовые помещицы Янович д.Катино
Рождение ребёнка
20.04.1854
Дочь: (Фирсова) Близнец Федосья Илларионовна
Отец ребёнка: Фирсов Илларион Сергеев
Рождение ребёнка
20.04.1854
Дочь: (Фирсова) Близнец Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Фирсов Илларион Сергеев
Смерть
24.10.1855
Причина смерти: от холеры