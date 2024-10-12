Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения08.04.1843
Дата смерти16.04.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
08.04.1843
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Крещение
08.04.1843
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: сельца Змиевки Михайловки тож крестьянин помещика Николая Богдановича Миллер Назар Федоров Скороходов и крестьянская жена Ксения Павловна Долгова(Челушкина)
Бракосочетание
08.11.1859
Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Метрическая книга 1859г храма Рождества Христова с.Старокленское (Ф.627 оп.154 д.248 лист 691об. зап.37)
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Сачков Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Сачкова) Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1871
Сын: Сачков Федор Спиридонович
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Сачкова) Прасковья Спиридонова
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1875
Сын: Сачков Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1881
Сын: Сачков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич
Смерть
16.04.1911
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от удушья | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 24об.-25