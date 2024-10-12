Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна 08.04.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

08.04.1843

Дата смерти

16.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1843

Отец: Скороходов Трифон Федоров

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сачков Егор Спиридонов

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Крещение
08.04.1843
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: сельца Змиевки Михайловки тож крестьянин помещика Николая Богдановича Миллер Назар Федоров Скороходов и крестьянская жена Ксения Павловна Долгова(Челушкина)
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Сачков Спиридон Андреевич

Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Метрическая книга 1859г храма Рождества Христова с.Старокленское (Ф.627 оп.154 д.248 лист 691об. зап.37)
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Сачков Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сачков Семен Спиридонов

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Сачкова) Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1871

Сын: Сачков Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Сачкова) Прасковья Спиридонова

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Сачков Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сачков Иван Спиридонов

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1881

Сын: Сачков Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Сачков Спиридон Андреевич

Смерть
16.04.1911
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от удушья | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 24об.-25

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