Сачков Спиридон Андреевич 26.10.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Спиридон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1841 ст.

Дата смерти

16.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1841 ст.

Отец: Сачков Андрей Прокофьев

Мать: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сачков Егор Спиридонов

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Метрическая книга 1859г храма Рождества Христова с.Старокленское (Ф.627 оп.154 д.248 лист 691об. зап.37)
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Сачков Василий Спиридонов

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сачков Семен Спиридонов

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Сачкова) Марфа Спиридоновна

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Рождение ребёнка
12.02.1871

Сын: Сачков Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Сачкова) Прасковья Спиридонова

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Сачков Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сачков Иван Спиридонов

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Рождение ребёнка
17.09.1881

Сын: Сачков Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Смерть
16.08.1906
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от антонова огня | ГАЛО ф. 38 оп.3 д.11 метрическая книга о рождении,браке и смерти Скорбященской церкви села Змеевка 1906 г. зап 21 лист 28-об29

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