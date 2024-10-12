Сачков Спиридон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1841 ст.
Дата смерти16.08.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1841 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1859
Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Метрическая книга 1859г храма Рождества Христова с.Старокленское (Ф.627 оп.154 д.248 лист 691об. зап.37)
Рождение ребёнка
Около 1862
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
12.02.1871
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
10.02.1875
Сын: Сачков Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
17.09.1881
Смерть
16.08.1906
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от антонова огня | ГАЛО ф. 38 оп.3 д.11 метрическая книга о рождении,браке и смерти Скорбященской церкви села Змеевка 1906 г. зап 21 лист 28-об29