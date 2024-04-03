Сачков Семен Спиридонов 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Семен Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

11.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сачков Спиридон Андреевич

Мать: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Бракосочетание
17.10.1886

Жена: Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревниЗмиевки крестьяне:Василий Михеев Скороходов и Василий Спиридонов Сачков, по невесте: Федор Ерофеев Скороходов и запасной унтер офицер Василий Григорьев Гаврилов Челенков
Рождение ребёнка
27.08.1887

Дочь: (Сачкова) Марфа Семенова

Мать ребёнка: Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.06.1889

Сын: Сачков Петр Семенов

Мать ребёнка: Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.11.1891

Дочь: (Сачкова) Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.10.1893

Дочь: (Сачкова) Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова

Смерть
11.12.1893
Причина смерти: от чахотки

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