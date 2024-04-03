Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челенков Самсон Григорьевич

Мать: Челенкова(Мотова) (Мотова) Матрона Тимофеевна

Бракосочетание
17.10.1886

Муж: Сачков Семен Спиридонов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревниЗмиевки крестьяне:Василий Михеев Скороходов и Василий Спиридонов Сачков, по невесте: Федор Ерофеев Скороходов и запасной унтер офицер Василий Григорьев Гаврилов Челенков
Рождение ребёнка
27.08.1887

Дочь: (Сачкова) Марфа Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.06.1889

Сын: Сачков Петр Семенов

Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.11.1891

Дочь: (Сачкова) Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.10.1893

Дочь: (Сачкова) Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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