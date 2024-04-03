Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1886
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревниЗмиевки крестьяне:Василий Михеев Скороходов и Василий Спиридонов Сачков, по невесте: Федор Ерофеев Скороходов и запасной унтер офицер Василий Григорьев Гаврилов Челенков
Рождение ребёнка
27.08.1887
Дочь: (Сачкова) Марфа Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.06.1889
Сын: Сачков Петр Семенов
Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.11.1891
Дочь: (Сачкова) Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.10.1893
Дочь: (Сачкова) Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Спиридонов
Смерть
Неизвестно