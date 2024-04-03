Челенкова(Мотова) (Мотова) Матрона Тимофеевна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Мотова) (Мотова) Матрона Тимофеевна

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Мотов Тимофей Иванов

Мать: ?

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челенкова) Евдокия Самсонова

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
16.06.1870

Сын: Челенков Петр Самсонов

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
07.08.1871

Дочь: (Челенкова) Евдокия Самсоновна

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
22.06.1873

Сын: Челенков Павел Самсонов

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.06.1874

Дочь: (Челенкова) Агриппина Самсонова

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1876

Сын: Челенков Иван Самсонович

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: (Челенкова) Агриппина Самсонова

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
18.09.1883

Сын: Челенков Михаил Самсонов

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.08.1885

Дочь: (Челенкова) Марфа Самсонова

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
28.02.1889

Сын: Челенков Василий Самсонов

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.08.1890

Дочь: (Челенкова) Васса Самсонова

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
29.08.1893

Дочь: (Челенкова) Васса Самсонова

Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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