Челенкова(Мотова) (Мотова) Матрона Тимофеевна
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Мотов Тимофей Иванов
Мать: ?
Дочь: (Челенкова) Евдокия Самсонова
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Дочь: Сачкова(Челенкова) (Челенкова) Мария Самсонова
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Дочь: (Челенкова) Евдокия Самсоновна
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Дочь: (Челенкова) Агриппина Самсонова
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Дочь: (Челенкова) Агриппина Самсонова
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Дочь: (Челенкова) Марфа Самсонова
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Сын: Челенков Василий Самсонов
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Дочь: (Челенкова) Васса Самсонова
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич
Дочь: (Челенкова) Васса Самсонова
Отец ребёнка: Челенков Самсон Григорьевич