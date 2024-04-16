Скороходов Федор Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Скороходова) Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Скороходов Рекрут Селиверст Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Скороходов Трифон Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
01.10.1815
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева
Упоминается в метрической книге Никольской церкви с. Лычного ГАРО Ф.627 оп.248 д.34 л.605 об зап.47
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева
Смерть
Неизвестно