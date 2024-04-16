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Скороходов Федор Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Скороходов Трофим Кондратьев

Мать: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Скороходова) Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Скороходов Рекрут Селиверст Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Скороходов Трифон Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
01.10.1815

Сын: Скороходов Карп Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева

Упоминается в метрической книге Никольской церкви с. Лычного ГАРО Ф.627 оп.248 д.34 л.605 об зап.47
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Скороходов Тит Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Савельева

Смерть
Неизвестно

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