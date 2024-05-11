Скороходов Трофим Кондратьев 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Трофим Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

12.05.1795

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1724 г.р.

Жена

1743 г.р.
1765 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Скороходов Кондратий Степанов

Мать: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Скороходов Федор Трофимович

Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Скороходов Никифор Трофимович

Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Скороходов Рекрут Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Скороходов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Скороходова) Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Сафронова(Скороходова) (Скороходова) Агафья Трофимова

Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
03.02.1778

Дочь: (Скороходова) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Скороходов Федор Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Скороходов Герасим Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
12.11.1790

Сын: Скороходов Рекрут Филипп Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Рождение ребёнка
19.09.1794

Сын: Трофим Трофимов

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Смерть
12.05.1795
Никольская церковь села Лычное
МК 1795 с.Лычное Свидетели отпевания Митрофан Лазарев и Потап Павлов

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