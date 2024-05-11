Скороходов Трофим Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти12.05.1795
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Скороходов Федор Трофимович
Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова
Сын: Скороходов Никифор Трофимович
Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова
Сын: Скороходов Рекрут Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова
Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова
Дочь: (Скороходова) Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова
Дочь: (Скороходова) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Скороходова 1Я Анастасия Степанова
Сын: Скороходов Федор Трофимов
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева
Сын: Скороходов Герасим Трофимов
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева
Сын: Скороходов Рекрут Филипп Трофимов
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева
Сын: Трофим Трофимов
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева