Скороходов Федор Трофимович 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

07.11.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Скороходов Трофим Кондратьев

Мать: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Бракосочетание
25.05.1780

Жена: Скороходова Аксинья Ивановна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Большая

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Меньшая

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1792

Сын: Скороходов Василий Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Скороходова) Наталья Федорова

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1796

Сын: Скороходов Назар Федорович

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804

Сын: Скороходов Рекрут Акинфей Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна

Смерть
07.11.1832
Причина смерти: по натуре
Похороны
Неизвестно
кладбище при Николаевском храме с.Лычное

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