Скороходов Федор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти07.11.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
25.05.1780
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Большая
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Меньшая
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1792
Сын: Скороходов Василий Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Скороходова) Наталья Федорова
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1796
Сын: Скороходов Назар Федорович
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804
Сын: Скороходов Рекрут Акинфей Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Аксинья Ивановна
Смерть
07.11.1832
Причина смерти: по натуре
Похороны
Неизвестно
кладбище при Николаевском храме с.Лычное