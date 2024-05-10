Скороходова 1Я Анастасия Степанова 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Место рождения

с.Снежеток Козловского уезда

Дата рождения

1743

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Снежеток Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Скороходов Федор Трофимович

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Скороходов Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Скороходов Рекрут Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Скороходов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Скороходова) Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Сафронова(Скороходова) (Скороходова) Агафья Трофимова

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
03.02.1778

Дочь: (Скороходова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Смерть
1783

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