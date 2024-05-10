Скороходова 1Я Анастасия Степанова
Место рожденияс.Снежеток Козловского уезда
Дата рождения1743
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Снежеток Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Скороходов Федор Трофимович
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Скороходов Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Скороходов Рекрут Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Скороходова) Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
1775
Рождение ребёнка
03.02.1778
Дочь: (Скороходова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Смерть
1783