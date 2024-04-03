Скороходов Иван Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
05.02.1792
Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина (Арина) Иванова
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
08.01.1817
Сын: Скороходов Павел Иванович
Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1846