Скороходов Иван Трофимов 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Скороходов Трофим Кондратьев

Мать: Скороходова 1Я Анастасия Степанова

Бракосочетание
05.02.1792

Жена: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1798

Сын: Скороходов Роман Иванов

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина (Арина) Иванова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Рождение ребёнка
08.01.1817

Сын: Скороходов Павел Иванович

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1846

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