Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Долгов Митрофан Лазаревич

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Бракосочетание
05.02.1792

Муж: Скороходов Иван Трофимов

Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1798

Сын: Скороходов Роман Иванов

Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина (Арина) Иванова

Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
08.01.1817

Сын: Скороходов Павел Иванович

Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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