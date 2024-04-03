Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
05.02.1792
Никольская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина (Арина) Иванова
Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
08.01.1817
Сын: Скороходов Павел Иванович
Отец ребёнка: Скороходов Иван Трофимов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно