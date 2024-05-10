Долгов Митрофан Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1764
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
16.07.1768
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
1774
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Долгова) Анна Митрофановна Большая
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
1777
Рождение ребёнка
1779
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Долгова) Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1813