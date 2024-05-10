Долгов Митрофан Лазаревич 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Митрофан Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Долгов Лазарь Лаврович (Лаврентьевич)

Мать: Долгова Степанида Гордеевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Долгов Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
16.07.1768

Сын: Долгов Трофим Митрофанович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
1774

Сын: Долгов Спиридон Митрофанович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Долгова) Анна Митрофановна Большая

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776

Сын: Долгов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Долгова) Анна Митрофановна Меньшая

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Долгова) Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1813

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