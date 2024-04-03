Долгов Петр Митрофанович
Место рожденияСельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801
Сын: Долгов Рекрут Никита Петрович
Мать ребёнка: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
ельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1807
Мать ребёнка: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно