Долгов Петр Митрофанович 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Петр Митрофанович

Место рождения

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Долгов Митрофан Лазаревич

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
1794

Сын: Долгов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801

Сын: Долгов Рекрут Никита Петрович

Мать ребёнка: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
ельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1807

Сын: Долгов Фаддей Петрович

Мать ребёнка: Долгова Гликерия (Лукерья) Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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