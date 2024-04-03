Скороходов Павел Иванович 08.01.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Павел Иванович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

08.01.1817

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1817

Отец: Скороходов Иван Трофимов

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евдокия Митрофанова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
09.01.1817
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Осип Петров и Домна Антонова
Бракосочетание
03.02.1835

Жена: Скороходова Татьяна Николаевна

Николаевская церковь села Лычное
Смерть
1837

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