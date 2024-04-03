Скороходов Павел Иванович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения08.01.1817
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1817
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
09.01.1817
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Осип Петров и Домна Антонова
Бракосочетание
03.02.1835
Николаевская церковь села Лычное
Смерть
1837