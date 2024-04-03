Скороходов Назар Федорович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения14.10.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1796
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1Я Жена Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.10.1796
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Григорий Федоров Скороходов и Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Скороходов Ерофей Назаров
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Скороходова) Анна Назарова
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
10.09.1835
Дочь: (Скороходова) Евфимия Назаровна
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Скороходов Константин Назаров
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
01.02.1845
Дочь: (Скороходова) Анна Назаровна
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Смерть
Неизвестно