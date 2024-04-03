Скороходов Назар Федорович 14.10.1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Назар Федорович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

14.10.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1796

Отец: Скороходов Федор Трофимович

Мать: Скороходова Аксинья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1Я Жена Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Крещение
14.10.1796
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Григорий Федоров Скороходов и Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1824

Сын: Скороходов Яков Назаров

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Скороходов Ерофей Назаров

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Скороходова) Анна Назарова

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
10.09.1835

Дочь: (Скороходова) Евфимия Назаровна

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Скороходов Осип Назаров

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Скороходов Константин Назаров

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
01.02.1845

Дочь: (Скороходова) Анна Назаровна

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Смерть
Неизвестно

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