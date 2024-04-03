Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Скороходов Ерофей Назаров
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Скороходова) Анна Назарова
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1835
Дочь: (Скороходова) Евфимия Назаровна
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Скороходов Константин Назаров
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1845
Дочь: (Скороходова) Анна Назаровна
Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович
Смерть
Неизвестно