Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Скороходов Яков Назаров

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Скороходов Ерофей Назаров

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Скороходова) Анна Назарова

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1835

Дочь: (Скороходова) Евфимия Назаровна

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Скороходов Осип Назаров

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Скороходов Константин Назаров

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1845

Дочь: (Скороходова) Анна Назаровна

Отец ребёнка: Скороходов Назар Федорович

Смерть
Неизвестно

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