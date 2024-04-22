Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

26.09.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Скороходов Назар Федорович

Мать: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусева) Александра Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусева) Александра Никитина

Рождение ребёнка
1868

Сын: Скороходов Александр Аристархов

Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина

Рождение ребёнка
1870

Сын: Скороходов Матвей Христофоров

Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина

Рождение ребёнка
18.02.1870

Дочь: Горлова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Христофорова

Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина

Смерть
26.09.1873
Причина смерти: от язвы желудка
Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Тимофей Незаконнорожденный

Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина

Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Ефрем Незаконнорожденный

Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина

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