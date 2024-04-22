Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти26.09.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Скороходов Александр Аристархов
Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина
Рождение ребёнка
1870
Сын: Скороходов Матвей Христофоров
Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина
Рождение ребёнка
18.02.1870
Дочь: Горлова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Христофорова
Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1873
Смерть
26.09.1873
Причина смерти: от язвы желудка
Рождение ребёнка
15.02.1880
Сын: Тимофей Незаконнорожденный
Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина
Рождение ребёнка
28.01.1886
Мать ребёнка: (Гусева) Александра Никитина