Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Мать: (Гусева) Александра Никитина

Бракосочетание
29.?.1890

Муж: Дронов Дмитрий Абрамович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1891

Сын: Дронов Аким Дмитриев

Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Дронова) Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: (Дронова) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович

Рождение ребёнка
11.09.1895

Сын: Дронов Близнец Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович

Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Близнец София Дмитриева

Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович

Смерть
Неизвестно

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