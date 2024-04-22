Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
29.?.1890
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1891
Сын: Дронов Аким Дмитриев
Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Дронова) Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1894
Дочь: (Дронова) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович
Рождение ребёнка
11.09.1895
Сын: Дронов Близнец Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович
Рождение ребёнка
11.09.1895
Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Близнец София Дмитриева
Отец ребёнка: Дронов Дмитрий Абрамович
Смерть
Неизвестно