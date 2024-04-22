(Гусева) Александра Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1845
Дата смерти13.07.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Скороходов Александр Аристархов
Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров
Рождение ребёнка
1870
Сын: Скороходов Матвей Христофоров
Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров
Рождение ребёнка
18.02.1870
Дочь: Горлова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Христофорова
Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
15.02.1880
Сын: Тимофей Незаконнорожденный
Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров
Рождение ребёнка
28.01.1886
Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров
Смерть
13.07.1914