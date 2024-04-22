(Гусева) Александра Никитина 27.03.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гусева) Александра Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1845

Дата смерти

13.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1845

Отец: Гусев Никита Данилов

Мать: Гусева(Хренова) (Хренова) Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Скороходов Александр Аристархов

Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Рождение ребёнка
1870

Сын: Скороходов Матвей Христофоров

Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Рождение ребёнка
18.02.1870

Дочь: Горлова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Христофорова

Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Тимофей Незаконнорожденный

Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Ефрем Незаконнорожденный

Отец ребёнка: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Смерть
13.07.1914

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