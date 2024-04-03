Дронов Дмитрий Абрамович Около 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Дмитрий Абрамович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Дронов Абрам Семенович

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
29.?.1890

Жена: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1891

Сын: Дронов Аким Дмитриев

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Дронова) Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: (Дронова) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

Рождение ребёнка
11.09.1895

Сын: Дронов Близнец Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Близнец София Дмитриева

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова

Бракосочетание
19.03.1922

Жена: Дронова(Исаева) Варвара

Снежетовский волисполком.
вторым браком
Смерть
Неизвестно

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