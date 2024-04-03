Дронов Дмитрий Абрамович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1873
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
29.?.1890
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1891
Сын: Дронов Аким Дмитриев
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Дронова) Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1894
Дочь: (Дронова) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Мария Христофорова
Рождение ребёнка
11.09.1895
Рождение ребёнка
11.09.1895
Бракосочетание
19.03.1922
Жена: Дронова(Исаева) Варвара
Снежетовский волисполком.
вторым браком
Смерть
Неизвестно