Скороходов Осип Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Скороходов Василий Осипов
Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1871
Сын: Скороходов Зиновий Осипов
Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Скороходова) Меланья
Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно