Скороходов Осип Назаров 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Осип Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Скороходов Назар Федорович

Мать: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Скороходов Федот Осипов

Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Скороходов Василий Осипов

Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Скороходов Зиновий Осипов

Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Скороходова) Меланья

Мать ребёнка: Скороходова Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно

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