Скороходова Прасковья Иванова 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

01.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Осип Назаров

Рождение ребёнка
1858

Сын: Скороходов Федот Осипов

Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров

Рождение ребёнка
1865

Сын: Скороходов Василий Осипов

Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров

Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Скороходов Зиновий Осипов

Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Скороходова) Меланья

Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров

Смерть
01.01.1896
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от катара желудка | МК 1896 Никольской церкви с. Малый Снежеток

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