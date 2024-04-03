Скороходова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти01.01.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров
Рождение ребёнка
1865
Сын: Скороходов Василий Осипов
Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров
Рождение ребёнка
23.10.1871
Сын: Скороходов Зиновий Осипов
Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Скороходова) Меланья
Отец ребёнка: Скороходов Осип Назаров
Смерть
01.01.1896
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от катара желудка | МК 1896 Никольской церкви с. Малый Снежеток