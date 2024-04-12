Скороходов Константин Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Скороходов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Скороходов Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1874
Дочь: Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна
Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Сачкова (Скороходова) Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна
Смерть
Неизвестно