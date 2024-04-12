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Скороходов Константин Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Скороходов Назар Федорович

Мать: Скороходова 2Я Жена Наталья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Скороходов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Скороходов Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
10.04.1874

Дочь: Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна

Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Сачкова (Скороходова) Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Скороходова Ефросиния Андреевна

Смерть
Неизвестно

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