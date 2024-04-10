Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

10.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1874

Отец: Скороходов Константин Назаров

Мать: Скороходова Ефросиния Андреевна

Крещение
13.04.1874
Воспреемники:села Большого Снежетка бывший дворовой Родион Ивлиев и деревни Змиевки крестьянка Евдокия Ивановна. Крестил настоятель Иоанн Толпин и исполняющий должность псаломщика Иван Ракитин | Восп... Показать все
Бракосочетание
01.?.1893

Муж: Зайцев Степан Захаров

Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Зайцев Федор Степанович

Отец ребёнка: Зайцев Степан Захаров

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Климашина(Зайцева) (Зайцева) Матрона Степановна

Отец ребёнка: Зайцев Степан Захаров

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Зайцева) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Зайцев Степан Захаров

Смерть
Неизвестно

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