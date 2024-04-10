Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения10.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1874
Крещение
13.04.1874
Воспреемники:села Большого Снежетка бывший дворовой Родион Ивлиев и деревни Змиевки крестьянка Евдокия Ивановна. Крестил настоятель Иоанн Толпин и исполняющий должность псаломщика Иван Ракитин | Восп... Показать все
Бракосочетание
01.?.1893
Рождение ребёнка
01.06.1894
Отец ребёнка: Зайцев Степан Захаров
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Климашина(Зайцева) (Зайцева) Матрона Степановна
Отец ребёнка: Зайцев Степан Захаров
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Зайцева) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Зайцев Степан Захаров
Смерть
Неизвестно