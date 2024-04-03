Зайцев Степан Захаров
Место рожденияд.Андреевка Раненбургский уезд
Дата рождения25.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1875
Отец: Зайцев Захар Фотиев
Мать: Зайцева Марина Яковлева
д.Андреевка Раненбургский уезд
Крещение
27.12.1875
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
01.?.1893
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1894
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Климашина(Зайцева) (Зайцева) Матрона Степановна
Мать ребёнка: Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна
дер. Андреевка
Рождение ребёнка
1897
Смерть
Неизвестно