Зайцев Степан Захаров 25.12.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Степан Захаров

Место рождения

д.Андреевка Раненбургский уезд

Дата рождения

25.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1875

Отец: Зайцев Захар Фотиев

Мать: Зайцева Марина Яковлева

д.Андреевка Раненбургский уезд
Крещение
27.12.1875
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
01.?.1893

Жена: Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Зайцев Федор Степанович

Мать ребёнка: Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Климашина(Зайцева) (Зайцева) Матрона Степановна

Мать ребёнка: Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна

дер. Андреевка
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Зайцева) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Зайцева(Скороходова) (Скороходова) Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно

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