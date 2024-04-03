Скороходова Аксинья Ивановна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходова Аксинья Ивановна

Скороходова Аксинья Ивановна

Место рождения

Веневский уезд с.Березово

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Веневский уезд с.Березово
Бракосочетание
25.05.1780

Муж: Скороходов Федор Трофимович

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Большая

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Меньшая

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович

Рождение ребёнка
28.02.1792

Сын: Скороходов Василий Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Скороходова) Наталья Федорова

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович

Рождение ребёнка
14.10.1796

Сын: Скороходов Назар Федорович

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804

Сын: Скороходов Рекрут Акинфей Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.