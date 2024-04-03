Скороходова Аксинья Ивановна
Место рожденияВеневский уезд с.Березово
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Веневский уезд с.Березово
Бракосочетание
25.05.1780
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Большая
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Скороходова) Евдокия Федорова Меньшая
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович
Рождение ребёнка
28.02.1792
Сын: Скороходов Василий Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Скороходова) Наталья Федорова
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович
Рождение ребёнка
14.10.1796
Сын: Скороходов Назар Федорович
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804
Сын: Скороходов Рекрут Акинфей Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Трофимович
Смерть
Неизвестно