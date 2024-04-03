Скороходов Кондратий Степанов 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Кондратий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Скороходов Степан Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Кондратьева

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1743

Сын: Скороходов Трофим Кондратьев

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Скороходов Кузьма Кондратьев

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Скороходов Федор Кондратьев Старшой

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Докучаева(Скороходова) (Скороходова) Федосья Кондратьевна

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Скороходов Федор Кондратьев Меньшой

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Скороходов Рекрут Агап Кондратьев

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Михина(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Скороходова) Марфа Кондратьева

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Меркулова(Скороходова) (Скороходова) Мария Кондратьева

Мать ребёнка: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Смерть
1810

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