Скороходов Кондратий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1810
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Скороходов Степан Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Рождение ребёнка
1743
Рождение ребёнка
1745
Рождение ребёнка
1748
Рождение ребёнка
1750
Рождение ребёнка
1753
Рождение ребёнка
1756
Рождение ребёнка
1757
Рождение ребёнка
1762
Рождение ребёнка
1766
Смерть
1810