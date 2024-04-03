Скороходов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Скороходов Кондратий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно