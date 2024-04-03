Скороходов Кузьма Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Скороходова) Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Скороходова Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Скороходова) Марфа Кузьмина
Мать ребёнка: Скороходова Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Скороходова) Христина (Анна) Кузьмина
Мать ребёнка: Скороходова Пелагея Трофимова
Смерть
Неизвестно