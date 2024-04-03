Скороходов Кузьма Кондратьев 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Кузьма Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Скороходов Кондратий Степанов

Мать: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Скороходова) Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Скороходова Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Скороходова) Марфа Кузьмина

Мать ребёнка: Скороходова Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Скороходова) Христина (Анна) Кузьмина

Мать ребёнка: Скороходова Пелагея Трофимова

Смерть
Неизвестно

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