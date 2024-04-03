Скороходова Пелагея Трофимова 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Пелагея Трофимова

Место рождения

Веневский уезд с.Березово

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Веневский уезд с.Березово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Кузьма Кондратьев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Скороходова) Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Кондратьев

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Скороходова) Марфа Кузьмина

Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Кондратьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Скороходова) Христина (Анна) Кузьмина

Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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