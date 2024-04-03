Скороходова Пелагея Трофимова
Место рожденияВеневский уезд с.Березово
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Веневский уезд с.Березово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Скороходова) Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Кондратьев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Скороходова) Марфа Кузьмина
Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Кондратьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Скороходова) Христина (Анна) Кузьмина
Отец ребёнка: Скороходов Кузьма Кондратьев
Смерть
Неизвестно