Скороходов Федор Кондратьев Старшой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скороходова 1Я Жена
Бракосочетание
?.07.1768
Николаевская церковь села Лычное
Прасковья упоминается как Степанида
Рождение ребёнка
1771
Сын: Скороходов Спиридон Федоров
Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Прасковья Самсонова Меньшая
Смерть
1787