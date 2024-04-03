Скороходов Федор Кондратьев Старшой 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Федор Кондратьев Старшой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Скороходов Кондратий Степанов

Мать: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова 1Я Жена

Бракосочетание
?.07.1768

Жена: Скороходова 2Я Жена Прасковья Самсонова Меньшая

Николаевская церковь села Лычное
Прасковья упоминается как Степанида
Рождение ребёнка
1771

Сын: Скороходов Спиридон Федоров

Мать ребёнка: Скороходова 2Я Жена Прасковья Самсонова Меньшая

Смерть
1787

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