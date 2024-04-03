Скороходова 2Я Жена Прасковья Самсонова Меньшая 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова 2Я Жена Прасковья Самсонова Меньшая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Самсон Киреевич

Мать: Фекла Агаповна

Бракосочетание
?.07.1768

Муж: Скороходов Федор Кондратьев Старшой

Николаевская церковь села Лычное
Прасковья упоминается как Степанида
Рождение ребёнка
1771

Сын: Скороходов Спиридон Федоров

Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Старшой

Смерть
1789

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