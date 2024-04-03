Скороходова 2Я Жена Прасковья Самсонова Меньшая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Самсон Киреевич
Мать: Фекла Агаповна
Бракосочетание
?.07.1768
Николаевская церковь села Лычное
Прасковья упоминается как Степанида
Рождение ребёнка
1771
Сын: Скороходов Спиридон Федоров
Отец ребёнка: Скороходов Федор Кондратьев Старшой
Смерть
1789