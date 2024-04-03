Скороходов Рекрут Агап Кондратьев 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Рекрут Агап Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Скороходов Кондратий Степанов

Мать: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Бракосочетание
30.04.1776

Жена: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова

С.Лычное
поручители: Мартин Семёнов и Василий Иванов
Рождение ребёнка
1778

Сын: Скороходов Архип Агапович

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Скороходова) Меланья Агаповна

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Скороходова) Анисья Агаповна

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова

Смерть
Неизвестно

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