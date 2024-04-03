Скороходов Рекрут Агап Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
30.04.1776
С.Лычное
поручители: Мартин Семёнов и Василий Иванов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Скороходов Архип Агапович
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова
Рождение ребёнка
1780
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Скороходова) Анисья Агаповна
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова
Смерть
Неизвестно