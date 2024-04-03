Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Челышкин Конон Никитич

Мать: Челышкина Варвара Дементьевна

Бракосочетание
30.04.1776

Муж: Скороходов Рекрут Агап Кондратьев

С.Лычное
поручители: Мартин Семёнов и Василий Иванов
Рождение ребёнка
1778

Сын: Скороходов Архип Агапович

Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Агап Кондратьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Скороходова) Меланья Агаповна

Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Агап Кондратьев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Скороходова) Анисья Агаповна

Отец ребёнка: Скороходов Рекрут Агап Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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