Скороходов Герасим Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Cкороходова Прасковья
Рождение ребёнка
02.10.1814
Сын: Скороходов Иван Герасимов
Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Скороходова) Анна Герасимова
Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Скороходов Рекрут Семен Герасимов
Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Скороходов Платон Назаров (Незаконнорожденный)
Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья