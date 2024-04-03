Скороходов Герасим Трофимов 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Герасим Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Скороходов Трофим Кондратьев

Мать: Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Cкороходова Прасковья

Рождение ребёнка
02.10.1814

Сын: Скороходов Иван Герасимов

Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1821
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Скороходова) Анна Герасимова

Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Скороходов Рекрут Семен Герасимов

Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Скороходов Платон Назаров (Незаконнорожденный)

Мать ребёнка: Cкороходова Прасковья

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