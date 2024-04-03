Cкороходова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1814
Сын: Скороходов Иван Герасимов
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Скороходова) Анна Герасимова
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Скороходов Рекрут Семен Герасимов
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Скороходов Платон Назаров (Незаконнорожденный)
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов
Смерть
Неизвестно