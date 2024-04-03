Cкороходова Прасковья 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Cкороходова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Герасим Трофимов

Рождение ребёнка
02.10.1814

Сын: Скороходов Иван Герасимов

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Скороходова) Анна Герасимова

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Скороходов Рекрут Семен Герасимов

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Скороходов Платон Назаров (Незаконнорожденный)

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трофимов

Смерть
Неизвестно

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